Eine unschöne Überraschung erlebte ein Autofahrer, der sein Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, in der Steingasse in Göllheim abgestellt hatte. Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein anderes Fahrzeug seinen Wagen offenbar gestreift und beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden, Telefon: 06352 /911-100.