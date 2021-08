Zwischen Donnerstag, 0.30 Uhr, und Freitag, 7.00 Uhr, wurde ein weißer Opel Astra in der Hauptstraße in Marnheim beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter 06352 9112700 bei der Polizei in Kibo zu melden.