Am Donnerstag gab es eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Dreisener Straße in Göllheim. Zwischen 18 und 18.10 Uhr wurde beim Ein- oder Ausparken nach Angaben der Polizei ein daneben geparktes Auto an der linken Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-2700 zu melden.