Am Donnerstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einer Unfallflucht an der Sparkasse in der Damian-Kreichgauer-Straße in Rockenhausen. Ein 63-Jähriger parkte dort nach Angaben der Polizei mit seinem schwarzen Opel Coupe. Von dem gegenüberliegenden Parkplatz fuhr ein brauner SUV rückwärts und beschädigte dabei den parkenden Opel. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 300 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter

06363 9170.