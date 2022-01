Zu einem Pkw Brand kam es in den frühen Abendstunden am Donnerstag. In der Hofeinfahrt im Bereich „Im Bangert“ wurde ein Pkw nach einer Autofahrt abgestellt. Nach bislang unbekannter Ursache kam es im Motorraum zu einem Brand, der sich schnell ausbreitete. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Löscheinsatz nur unter Verwendung von Atemschutzgeräten möglich. Ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Gebäude konnte verhindert werden. Nach Angaben von Feuerwehr Einsatzleiter Manuel Fischer mussten durch die starke Rauchentwicklung, im Rahmen des Einsatzes, Belüftungsmaßnahmen an dem angrenzenden Gebäude eingeleitet werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Biedesheim , Göllheim Lautersheim und Rüssingen mit 30 Personen und sieben Fahrzeugen.