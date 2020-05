In der Zeit zwischen 28. April und 4. Mai wurde in Morschheim, Am Bahnhof ein Fahrzeug aufgebrochen. Das hat die Kirchheimbolander Polizei am Mittwoch gemeldet. Die bislang unbekannten Täter schlugen demnach die Scheibe der Beifahrerseite und die Heckscheibe ein. Es wurden Werkzeuge und ein Radio entwendet. Das Fahrzeug steht auf dem Gelände einer Autowerkstatt. Die Polizei bittet um eventuelle Zeugenhinweise unter Telefon 06352 911-0.