Auf dem Rognacparkplatz in Rockenhausen wurde am Samstagmittag ein geparktes Auto beschädigt. Der Renault Twingo mit „ROK“-Kennzeichen wurde nach Polizeiangaben an mehreren Stellen zerkratzt. Die Tat wurde am Samstagabend festgestellt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.