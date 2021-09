Auf dem Mitfahrerparkplatz an der Bundesstraße 48 wurde am Mittwoch ein geparkter Personenwagen beschädigt. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, wurden an dem Fiat Punto mit ROK-Kennzeichen ein Reifen zerstochen, Buchstaben in den Lack gekratzt sowie der Tankdeckel beschädigt. Die Tat wurde am Mittwochabend festgestellt. Die Polizei in Rockenhausen bittet unter der Telefonnummer 06361 917-0 um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.