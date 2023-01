Bislang Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag offenbar ein Auto auf der A63 nahe der Anschlussstelle Kirchheimbolanden mit Steinen beworfen. Ein 32-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 17.10 Uhr mit seinem Wagen von der L386 auf die Autobahn Richtung Mainz gefahren, als er noch in Höhe des Beschleunigungsstreifens am rechten Fahrbahnrand zwei – nach seiner Einschätzung jüngere – Personen wahrgenommen hat, die in diesem Moment Wurfbewegungen ausführten. Kurz darauf hat der Mann einen Knall an seinem Pkw gehört.

Er alarmierte die Polizei, die jedoch erfolglos nach den Tätern fahndete. Am Fahrzeug des 32-Jährigen ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sowie Beamte der Dienststellen Alzey und Kirchheimbolanden. Zeugenhinweise zu den Steinewerfern, gegen die nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird, werden erbeten unter Telefon 06701 9190.