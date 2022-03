Die Polizei Kibo berichtet von einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, zugetragen hat. Dabei stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen ein geparktes Auto. Dieses war auf einem Parkplatz in der Edenbornerstraße auf Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. An dem geparkten Auto entstand laut Polizei Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06352 911-2700.