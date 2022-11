Am Montagnachmittag verlor eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach auf der L386 zwischen Rockenhausen und Dörrmoschel in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug – aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei vermutet. Der Wagen überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste die Fahrerin befreien. Nach einer Erstversorgung wurde die Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.