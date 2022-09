Weil ein entgegenkommendes Fahrzeug die Kurve schnitt, ist am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr ein 21-Jähriger von der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus abgekommen. In der Folge überschlug sich sein Auto, der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der 21-Jährige war in Fahrtrichtung Bastenhaus unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm der bislang unbekannte Unfallverursacher auf der falschen Fahrbahn entgegen. Der 21 junge Mann musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Laut Polizei soll er in einem „schwarzen Geländewagen, eventuell VW“ unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9110 zu melden.