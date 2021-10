Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am Dienstagvormittag auf der Straße zwischen Dannenfels und Kirchheimbolanden. Nach ersten Polizeiinformationen kam ein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der junge Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und anschließend notärztlich versorgt werden. Er ist mittlerweile mit dem Hubschrauber auf dem Weg in de BG-Unfallklinik. Es war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.