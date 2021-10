Ein aus dem Donnersbergkreis stammender 18-jähriger Fahrer kam am Dienstag gegen 8.15 Uhr in einer Linkskurve auf der L398 zwischen Dannenfels und Kirchheimbolanden von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der junge Mann erlitt diverse Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Über die mögliche Unfallursache wurde nichts bekannt.