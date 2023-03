Weil er wohl zu schnell unterwegs war, hat sich am Samstagmittag gegen 12 Uhr ein Auto in der Nähe von Dannenfels überschlagen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 48-Jähriger auf der L398 aus Dannenfels kommend Richtung Kirchheimbolanden. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb erst im Straßengraben an einem Baum stehen. Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.