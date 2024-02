Die Tafel Kirchheimbolanden freut sich über eine Spende in Höhe von 250 Euro. Die Auszubildenden von Edeka Röss hatten zuvor Waffeln für einen sozialen Zweck verkauft – und für die Azubis sei direkt klar gewesen, dass das erwirtschaftete Geld an die Tafel gehen solle, so der Kreisverein des Deutschen Roten Kreuzes, der unterstreicht, dass die Tafel bei den beiden Märkten in Kirchheimbolanden und Albisheim stets Waren abholen dürfe. Derzeit bewege sich die Zahl der Tafelkunden auf hohem Niveau, während die Menge der von Supermärkten und Bäckereien gespendeten Lebensmittel „tendenziell rückläufig“ sei.