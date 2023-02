Eine besondere Ehre wird dem Rockenhausener „Museum für Zeit“ am Donnerstag zuteil: Es erhält die Auszeichnung „Museum des Monats“ in Rheinland-Pfalz. Dafür gibt’s auch einen Scheck aus Mainz.

Seit August 2022 lobt das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration den landesweiten Titel aus. Ausgezeichnet werden können nichtstaatliche Museen, die mit Projektfördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt werden. Eine Vorauswahl hat der Museumsverband getroffen, der den „beispielhaften Sammlungsaufbau“ in Rockenhausen lobt. Dem „Museum für Zeit“ wird nun also einem der ersten im Land der Titel zuteil, der mit 1000 Euro dotiert ist.

Viertes Museum in der Pfalz

Laut Ministerium soll damit „qualitätsvolle Museumsarbeit“ gewürdigt und gleichzeitig eine Anerkennung der „schwierigen Situation im Kulturbereich“ durch die Corona-Pandemie ausgedrückt werden. Ziel sei es, landesweit die Arbeit kleiner und mittelgroßer Museen in den Fokus zu rücken. Ausgezeichnet werden Museen, „die sich mit gelungenen Ausstellungsprojekten, zum Beispiel zur Orts-, Regional- oder Landesgeschichte, mit innovativen Vermittlungsideen, interessanten digitalen Angeboten, erfolgreichen Partizipationsprojekten, gelungenen Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, außergewöhnlichem gesellschaftlichen Engagement, beispielhaften Projekten zum Sammlungserhalt oder zur Sammlungserschließung oder bemerkenswerten Projekten generationenübergreifenden bürgerschaftlichen Engagements hervortun“, heißt es. Unter anderem wurden das Bad Dürkheimer Stadtmuseum, das Eisenbahnmuseum in Neustadt und das Purrmann-Haus in Speyer ausgezeichnet. Den Februar-Titel wird Staatssekretär David Profit am Donnerstagnachmittag, 9. Februar, an das „Museum für Zeit “ überreichen.

Das „Museum für Zeit – Pfälzisches Turmuhrenmuseum“ hat sich zum Ziel gesetzt, Zeit erlebbar zu machen. Neben Wand- und Standuhren sind seltene Präzisions- und Gartensonnenuhren ebenso zu sehen wie Sanduhren und Sonnenuhren. Den Schwerpunkt des Museums bilden die rund 50 historischen Turmuhren, die älteste stammt aus der Zeit um 1500, die größte misst drei Meter. Besondere Attraktionen sind der Uhrenturm mit seiner astronomischen Uhr, die zu den vielseitigsten und genauesten modernen astronomischen Uhren gehört, sowie das Carillon, das Turmglockenspiel an der Giebelseite des Museums. Das Museum, das 1979 als Uhrenstube gegründet wurde, verfügt über rund 390 Quadratmeter Ausstellungsfläche und etwa 200 Objekte.