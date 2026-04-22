Ehrung in der Halbzeit des Pokal-Endspiels: Caroline Glaß und Slavko Strock vom TV Kirchheimbolanden werden vom Basketballverband Pfalz gewürdigt.

Fast 20 Jahre lenkt Slavko Strock die Geschicke von Kirchheimbolandens Korbjägern. Noch länger, über 25 Jahre, leitet Caroline Glaß die Basketball-Geschäftsstelle des TV Kirchheimbolanden. Beide haben mit großem Engagement und viel Herzblut den ältesten pfälzischen Basketballverein mit klarem Fokus auf die Jugend und die „eigene Kraft“ positioniert.

Beide wollen weiterhin in Zukunft voran gehen für den TVK-Basketball. Sportwart Andreas Offenhäußer ( Klingenmünster) vom Basketballverband Pfalz (BVP) ehrte die Persönlichkeiten des Turnvereins für ihre besonderen Verdienste um den Basketballsport mit der Bronzenen Ehrennadel. Offenhäußer dankte gemeinsam mit weiteren BVP-Vorstandsmitgliedern beiden TVK-Vorbildern öffentlich vor großer Kulisse für den langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz und die gute, stets zielführende Zusammenarbeit mit dem Verband.

Fester Teil des Lebens in der Kleinen Residenz

Der BVP überraschte im Rahmen des Top-Four-Finales in Kirchheimbolanden Strock und Glaß mit der Ehrung vor den eigenen Anhängern. Normalerweise werden die Auszeichnungen während des Verbandstages ausgesprochen.

Strock übernahm 2007 das Ruder bei „Kibos“ Korbjägern mit dem Ziel, die Nachwuchsförderung zu stärken. Das gelang eindrucksvoll. Gemeinsam mit Caroline Glaß sorgte er dafür, dass der Basketball mit zahlreichen Trainern und Schiedsrichtern, Hunderten von aktiven Korbjägern im männlichen und weiblichen Jugend- und Seniorenbereich, engagierten Eltern, Unterstützern und vielen Anhängern ein fester Teil des Lebens in der Kleinen Residenz wurde.

Verlässlichkeit im Ehrenamt

Geschäftsstellenleiterin Glaß ist wichtiges Bindeglied intern wie extern zu Vereinen und Verbänden. Beide festigten mit ihrer energiegeladenen Arbeit auch die Position des Pfälzer Traditionsclubs innerhalb des Verbandes als großen, bedeutenden Basketballverein in der Region.

Der erste Gratulant war Uli Schlicher, der Vorsitzende des TV Kirchheimbolanden, der es sich nicht nehmen ließ, bei der Ehrung durch den Verband dabei zu sein. Schlicher prägte früher selbst über zwei Jahrzehnte als Spieler, Trainer und Abteilungsleiter den Basketballsport in der Kleinen Residenz, bevor er 2004 die Gesamtverantwortung im Turnverein übernahm.

Die Basketballabteilung sei mittlerweile mit 330 Mitgliedern die größte Abteilung des Vereins und Vorbild für die Nachwuchsförderung, wie Schlicher die BVP-Gäste informierte – so seien über die Hälfte aller Mitglieder in der TVK-Basketballabteilung Kinder und Jugendliche. Schlicher freute sich über die Auszeichnung durch den Verband von „Kibos Basketball-Vorbildern“ Slavko Strock und Caroline Glaß, auf die stets Verlass sei.