Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind auch im Donnersbergkreis zu spüren. Landwirte fordern von der Politik, stillgelegte Flächen möglichst schnell freizugeben, damit diese wieder bewirtschaftet werden können. So könne Versorgungsengpässen entgegengewirkt werden. Was bedeutet das für die Landwirte im Donnersbergkreis?

Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes (BWV) RLP-Süd Eberhard Hartelt, der aus Göllheim stammt, appelliert an den Bundeslandwirtschaftsminister, stillgelegte Ackerflächen für die Produktion von Nahrungsmitteln zu reaktivieren, um die absehbare Knappheit von Grundnahrungsmitteln durch den Ausfall der Ukraine und Russland am Weltmarkt auszugleichen.

Aussaat für Weizen schon vorbei

Gerold Füge, Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes des Donnersbergkreises, sagt dazu: „Hier muss man genau unterscheiden, auf welches Jahr sich die Forderung bezieht. Wir haben hier im Donnersbergkreis rund 500 Hektar in Agrarumweltmaßnahmen eingebunden, das betrifft also so gut wie jeden Landwirt. Doch für die Weizen-Ernte 2022 ist die Einsaatperiode schon durch.“ Das bedeutet, selbst wenn die Politik stillgelegte Flächen freigibt, könnten in diesem Jahr auf diesen Flächen höchstens „Leguminosen“, also Erbsen und Bohnen, angepflanzt werden. „Doch ob der Markt an den Leguminosen interessiert ist, das weiß ich nicht.“

Anders sieht es für das Jahr 2023 aus. Hier hat die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik der EU, nämlich eine weitere Anhebung der Stilllegungsflächen von vier Prozent beschlossen. Nur wenn diese weitere Stilllegung nicht verordnet werde, könnten die Landwirte im gleichen Maße ihre Flächen bewirtschaften wie bisher. „Doch auch das muss jetzt entschieden werden“, so Füge. „Denn das betrifft jeden, der einen Agrarantrag stellt“.

Unterschiedliche Vorschläge

Auch Lothar Ohliger, Geschäftsführer des BWV in Kaiserslautern, sieht das so. „Viel geht da für das Erntejahr 2022 nicht mehr. Da zählt jetzt jeder Tag bis zur Entscheidung, ob ein Landwirt noch Erbsen oder Bohnen zusätzlich aussäen möchte. Der Aufwuchs auf ökologischen Vorrangflächen ist für 2022 als Futter für die Viehhaltung bereits freigegeben worden, aber das hat auf den Weizenanbau keine Auswirkung. Die Aussaatzeit für Sommerweizen ist vorbei.“

Was jedoch im Jahr 2023 von der europäischen Agrarpolitik entschieden wird, da stünden ganz unterschiedliche Vorschläge von unterschiedlichen Verbänden im Raum, so Ohliger. „Es könnte auch sein, dass aufgrund des Krieges in der Ukraine die GAP-Reform ganz ausgesetzt wird. Denn je länger der Krieg dauert, desto länger fallen die Getreidelieferungen Russlands und der Ukraine aus.“