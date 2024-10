Durch einen Großraum- und Schwertransport soll es am Montag, 28. Oktober, gegen 17.45 Uhr auf der L386 zwischen der Abfahrt nach Dörnbach (K7) und Dörrmoschel nach Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers zu „potenziell gefahrenträchtigen Situationen“ gekommen sein, so die Polizei. Aufgrund der Abmessungen des Lastwagens hätten entgegenkommende Fahrzeuge an engen Straßenstellen teils nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen müssen. Etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.