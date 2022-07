Das Museum im Stadtpalais in Kirchheimbolanden zeigt passend zum Jahrestag am Mittwoch gerade die Wanderausstellung „20. Juli 1944: ,Der Führer Adolf Hitler ist tot’“.

Ein Diktator, getrieben von menschenverachtenden Ideologien treibt sein Volk in einen Krieg mit den Nachbarstaaten. In der Folge kommt es unter anderem zu Kriegsverbrechen. Aber der Widerstand versucht das Regime zu stürzen. So geschehen am 20. Juli 1944, als eine Handvoll deutscher Offiziere den Diktator Adolf Hitler bei einem Sprengstoffanschlag töten wollten. Das Vorhaben misslang.

Um diesen Widerstand zu ehren, gilt in Deutschland der 20. Juli als Gedenktag für den Kampf gegen den Nationalsozialismus, gegen Unterdrückung und Faschismus. Die Parallelen zur Gegenwart im Bezug auf den Ukraine-Krieg gaben den Anstoß dafür, die Plakatausstellung „20. Juli 1944: ,Der Führer Adolf Hitler ist tot’“ des Militärhistorischen Museums in Dresden nach Kirchheimbolanden zu holen. Sie ist bis 4. September im Museum im Stadtpalais zu sehen.

Zweite Schau verlängert

Eine zweite Wanderausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Weimarer Republik (wir berichteten). Diese rund 14 Jahre der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland faszinieren bis heute durch ihre bewegte Geschichte, ihre Innovationen und eine in alle Welt strahlende Kultur. Ihre demokratischen Errungenschaften prägen unser Land bis in die Gegenwart. Diese Ausstellung wurde verlängert und ist bis Sonntag, 7. August zu sehen.

Für Donnerstag, 4. August, 19 Uhr, ist im Innenhof des Museums, Amtsstraße 14, ein Vortrag geplant, der sich mit beiden Ausstellungen befasst. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es online unter www.museum-kirchheimbolanden.de.