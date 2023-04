Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In vielen Gemeinden gibt es kleine Museen, in denen Lokalgeschichte konserviert wird. In Ramsen entstand gerade ein solcher Ort. Fritz Schach hat sich zur Aufgabe gemacht, interessante Objekte aus der Gemeinde und speziell der Kolpingfamilie nicht nur aufzuheben, sondern hat auch einen Raum gefunden, in dem man das bald alles besichtigen kann.

Im katholischen Pfarrheim in Ramsen hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Unter dem Dach ist ein kleines Museum entstanden, in dem viele Dinge aus der Geschichte und dem Leben in Ramsen zusammengetragen