Zur Eröffnung der Ausstellung „Rocken. Freie Malerei und bewegte Skulptur“ mit Werken von Annegret Hoch und Siegfried Kreitner lädt der Arbeitskreis Kahnweiler am Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr, ins Museum für Kunst Rockenhausen ein.

Dirk Martin übernimmt die Einführung in die Ausstellung. Diese ist bis zum 27. August dienstags bis sonntags jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr zu besichtigen.

„Zusammen räumen“, „Tanz in den Mai“, „Einräumen“ oder „Rumba“ heißen die Titel der gemeinsamen Ausstellung von Annegret Hoch und Siegfried Kreitner. Die Bewegung im Raum ist signifikant für die Methodik von Hoch und Kreitner, die ihre Ausstellungskonzepte aus der gegebenen räumlichen Situation und den sich so ergebenden Bewegungen und Beziehungen entwickeln.

Beide haben sich im Laufe der letzten Jahre gegenseitig angeregt : Der Bildhauer hat das Raumgreifende, die Malerin die Farbigkeit in das Werk des jeweils anderen eingebracht.

Philip Ortmaier schrieb dazu: „Die Symbiose, die Siegfried Kreitners minimalkinetische Objekte und Annegret Hochs gegenstandslose Farbkompositionen gerade in ihrer Gegensätzlichkeit eingehen, ist so überraschend und beglückend. Hochs Bilder bekleiden den Raum, ganz im Sinne des Ornaments, Kreitner hingegen stellt die technische Natur seiner Werke bloß, ganz im Sinne des Konkretismus. Hoch verdeckt, Kreitner entkleidet.“ Im Nebeneinander von Arbeiten beider Künstler entstehen spannungsvolle Gegenüberstellungen, wobei die Handschrift beider Künstler deutlich sichtbar bleibt. Sie reagieren aufeinander ohne stringente konzeptuelle Vorgaben. Die Künstlerin Annegret Hoch kann auf zahlreich Preise und Stipendien zurückblicken. So erhielt sie im Jahr 2018 einen Arbeitsaufenthalt im Atelier des Landes Oberösterreich, Salzamt Linz.

Zahlreiche Werke von Siegfried Kreitner finden sich im Zusammenhang mit Kunst und Bauen im öffentlichen Raum sowie in öffentlichen und privaten Sammlungen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Pfalzgalerie Kaiserslautern, das Europäische Patentamt in München, das Centrum Kunstlicht in der Kunst Eindhoven, die Sammlung Ruppert Kulturspeicher Würzburg, das Edwin Scharf Museum Neu-Ulm oder das Rathaus in Cham.

Annegret Hoch ist 1969 in Cham/Oberpfalz geboren, lebt und arbeitet in München. 1993-1999 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in München, war Meisterschülerin bei Jerry Zeniuk Diplom. 2000-2001 machte sie am Chelsea College of Art and Design in London den „Master of Arts.“ Seit 2019 hat sie einen Lehrauftrag für Farbgebung, einen Lehrstuhl für Bildende Kunst an der Technischen Universität München und seit 2020 lehrt sie auch an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Landshut.

Siegfried Kreitner ist 1967 in Simbach am Inn geboren. 1996 begann er das Studium der Bildhauerei an der Hochschule der Künste in Berlin, das er 1997 an der New York Studio School Of Drawing Painting and Sculpture fortsetzte. 1998 kehrte er an die Akademie der Bildenden Künste nach München zurück.