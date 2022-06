„Raumgreifend“ heißt die neue Ausstellung im Museum für Kunst Rockenhausen (früher: Museum Pachen). Sie setzt Werke von Andrea Niessen aus Speyer und Reiner Mährlein aus Kaiserslautern/Rothselberg zueinander in Beziehung, ihr Untertitel lautet „Objekt – Installation – Plastik“.

Andrea Niessen ist Jahrgang 1957 und stammt aus Nordrhein-Westfalen. Sie hat Kunst in Kalifornien, am College of Sun Mateo und der University of San José, sowie in Mannheim studiert. Sie ist Mitglied in der APK, im BBK Mannheim und im Künstlerbund Speyer und lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Speyer.

Sie sucht in ihren Arbeiten stets nach einer „zweiten Wahrheit“. Wichtig ist ihr der Grenzgang zwischen erster Betrachtung, dem Erkennen des Materials, und einer weiteren Deutung. Sie fordert die Betrachter dazu auf, Gedanken weiter zu spinnen, zu suchen, zu erkennen.

Zwischen Schwere und Leichtigkeit

Reiner Mährlein ist 1959 in Kaiserslautern geboren, hat an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris studiert. Ausstellungen und Bildhauersymposien führten ihn ins In- und Ausland. Er schafft auch Arbeiten im öffentlichen Raum und lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Rothselberg und Kaiserslautern.

Seine plastischen Arbeiten, meist aus Stahl und magmatischem Tiefengestein (Granit), bilden ein Spannungsfeld zwischen künstlich geformten Material und Urmaterie. Es entwickelt sich eine Wechselbeziehung zwischen Schwere und Leichtigkeit. Parallel entstehen Rostmonotypien mit Granitprägung und Tiefdruckelementen auf Büttenpapier.

Termin

Die Ausstellung im Museum für Kunst in der Speyerstraße 3 läuft bis 28. August, dienstags bis sonntags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr.