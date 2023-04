„Just you just me“ – zu deutsch: „nur du, nur ich“ – heißt die neue Doppelausstellung im Museum für Kunst in Rockenhausen, die am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr eröffnet wird. Zu sehen sein werden Arbeiten der Kaiserslauterer Künstlerinnen Erika Klos und Anja Klos.

Erika Klos lebt und arbeitet in Kaiserslautern und bestreitet seit 1975 Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland. Die mittlerweile 87-Jährige, die Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler, im Arbeitskreis Pfälzer Künstler (apk) und in der Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern ist, hat bereits früher schon im Kahnweilerhaus in Rockenhausen ausgestellt. Mit ihren Bildern vermittelt sie eine Fülle von Inhalten und Empfindungen und lässt bewusst verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu.

Ihre individuell entwickelte abstrakte Bildsprache, die das im Unterbewussten Verborgene materialisiert, vermag den Betrachter zu fesseln und zu verzaubern. „Wir verändern uns im Laufe unseres Lebens, und da unsere Arbeit Teil von uns ist, verändert auch sie sich“, sagt die Künstlerin. „Die Veränderungen erfolgen auf Grund von äußeren Einflüssen, vom inneren Reagieren oder einfach durch Reflexion von Erlebtem. Im Leben sind die Übergänge gleitend, bei der Arbeit entstehen schon eher Werksgruppen, da die Kontinuität des aktiven Arbeitens häufig unterbrochen wird, die geistige Beschäftigung mit dem Thema aber weitergeht und endlich mit einem veränderten Ansatz wieder erscheint.“

Als Beispiele nennt sie das Thema „Zeichen und Spuren“, das sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeit zieht, sowohl in der Malerei als auch in der Grafik. Auch die Werkreihe „Transmuti“ ist so ein Beispiel. „Meine neuen Arbeiten sind eine Weiterführung meiner Werkgruppen mit Transparentpapier. Nach den Serien Enclosements, Transobla, Transcorsi, Transmuti entstand die Reihe Transpardi. Dem Thema Transparenz und Dichte entsprechend verbinde ich kleine Objekte, die in ihrer Struktur eine Art Verdichtung vom Dreidimensionalen zum Zweidimensionalen erfahren und mit dem Transparenzpapier im Dialog stehen“, erläutert Erika Klos weiter.

Anja Klos kehrte 2009 in ihre Heimatstadt Kaiserslautern zurück und widmet sich neben ihrer Arbeit als Ärztin der Fotografie. 2022 wurde eine ihrer Arbeiten zur Sonderausstellung der „Europäischen Vereinigung Bildender Künstler“ ausgewählt Die Künstlerin entdeckte das Zusammenspiel des Sehens durch transparente und semitransparente Medien, gepaart mit einer ganz besonderen, natürlichen, sich stets verändernden Beleuchtung und eine dadurch immer wieder neue Darstellung eines bestimmten Motivs.

„Fotografie hat ihren Reiz nicht allein in der Möglichkeit der Wiedergabe einer bekannten Realität, sondern auch in der Möglichkeit ihrer Abstraktion“, erklärt Anja Klos. „Ein Motiv, das meist nur für einen kurzen Moment in einem bestimmten Sonnenlichtschein steht und das, betrachtet durch diverse transparente Medien und mit verschieden starken Vergrößerungen in seiner Struktur-, Kultur- und Oberflächendarstellung verändert oder verzerrt oder gar unscharf wird, ist letztlich als Motiv in seiner ursprünglichen Form nicht mehr zu erkennen.“ In ihren Fotografien gehe es ihr darum, „uns nur allzu bekannte Gegenstände neu zu sehen, in ihnen unerwartete Motive zu finden und Einzelheiten herauszuarbeiten“, erläutert Anja Klos ihre Ziele. Sie ist seit 2022 auch Mitglied der apk.

Termin

Die Ausstellung wird am 7. Mai, 11 Uhr, eröffnet. Die Einführung übernimmt Svenja Kriebel, Kuratorin am Museum Pfalzgalerie, Monica Tomassi wird die Vernissage musikalisch begleiten. Die Ausstellung kann danach bis 2. Juli jeweils dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr besichtigt werden.