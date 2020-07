Um eine Bestandsaufnahme in eigenen Reihen soll es in der neunten Orangerie-Ausstellung des Kunstvereins Donnersbergkreis gehen. Nach fünf Jahren Blick über den Tellerrand mit sechs Einzel- oder Zweier- und einer Stipendiaten-Ausstellung will der Verein wieder Kunstschaffende aus eigenen Reihen in den Blick nehmen und ihnen Gelegenheit bieten, „den wunderbaren, lichtdurchfluteten Raum der namensgebenden Kirchheimbolander Orangerie zu bespielen“, so die Ankündigung des Kunstvereins.

Damit knüpft „Stand der Dinge“ an den Beginn der Ausstellungsreihe an, denn auch „Orangerie I“ war eine Gruppenausstellung von Mitgliedern.

Um eine hochwertige Ausstellung trotz vieler unterschiedlicher Sujets und Stile zu bekommen, hat der Verein einen erfahrenen Kurator eingeladen, aus den eingereichten Arbeiten eine stringente Schau zusammenzustellen. Es handelt sich dabei um den Kunsthistoriker Heinz Höfchen, der als langjähriger Mitarbeiter der Pfalzgalerie Kaiserslautern dafür die Qualifikation mitbringt.

„Kompakt und auf den Punkt“

„Stand der Dinge“ beansprucht dabei nach weiteren Angaben, dass aktuelle Arbeiten gezeigt werden sollen. Sie dürfen nicht älter als drei Jahre sein, fünf Arbeiten können eingereicht werden. Was am Ende gezeigt wird, bleibt spannend und wird vielleicht nicht nur im Verein weiter belebende Diskussionen über die Kunst auslösen.

Die Vernissage ist am Freitag 7. August, um 18 Uhr. Sie wäre – wie bei den Ausstellungen Orangerie I bis VIII – ein Bestandteil der Kirchheimbolander Kulturnacht im Vorfeld des Residenzfestes gewesen, doch hat die Corona-Pandemie beide Großereignisse für dieses Jahr leider aus den Veranstaltungskalendern getilgt. Nur Einzelveranstaltungen wie diese Ausstellung sind verblieben aus den Programmen.

Wieder mit Künstlergespräch

Auch bei dieser Ausstellung müssen nach weiteren Angaben des Kunstvereins Corona-Regeln beachtet werden. So dürfen nur maximal 13 Besucher zugleich in den Ausstellungsraum. Da das ist für eine Vernissage nicht ausreichend ist, hofft der Kunstverein auf gutes Wetter, um die Vernissage vor der Orangerie veranstalten zu können, „kompakt und auf den Punkt, damit dann anschließend viel Zeit bleibt, die Arbeiten zu besuchen“. In der Ausstellung herrscht Maskenpflicht und Besucher müssen sich registrieren.

Die Ausstellung wird bis 23. August gezeigt. Geöffnet ist sie dienstags, freitags, samstags und sonntags von 16 bis 19 Uhr. Auch zu dieser Ausstellung wird wieder ein Künstlergespräch angeboten, es findet statt am Dienstag, 11. August, um 19 Uhr. Da der Verein dann mit Bestuhlung feste Plätze zuweisen könne, ist es möglich, bis zu 30 Besucher einzulassen. Ratsam und hilfreich wäre eine vorherige Anmeldung (Mail: rgeller@die-tonaufnahme.de; Telefon 06355 989411).