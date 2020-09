Ein deutsches Soldatenlied wurde im Zweiten Weltkrieg auf beiden Seiten der Front zum „biggest hit of World War II“: „Lili Marleen“. Das unvergessene, melancholische Lied über Abschied und Trennung erreichte weltweite Popularität. In Göllheim wird es nun zum Thema einer Ausstellung.

„Vor der Kaserne / Vor dem großen Tor / Stand eine Laterne...“: Millionen trällerten diesen Schlager, der 1939 mit der Sängerin Lale Andersen aufgenommen wurde. Am Pult stand damals bei der Aufnahme übrigens der Komponist und Arrangeur Bruno Seidler-Winkler, der Vater der Sängerin und Gesangspädadogin Brigitta Seidler-Winkler, die in Immesheim lebt und und unter anderem durch ihre Arbeit mit den Immesheimer Vokalisten in der Region bekannt geworden ist. Die ersten Strophen des Liedes hatte Hans Leip noch zur Zeit des Ersten Weltkriegs geschrieben. Der Komponist Norbert Schulze schrieb dann Ende der 30er Jahre die Melodie dazu, mit der das Lied zum Welthit geworden ist.

„Dramatisches Stück Zeitgeschichte“

Die Sonderausstellung „Lili Marleen - Ein Schlager macht Geschichte“ ist nun ab kommendem Wochenende im Uhl’schen Haus zu sehen. Der Kulturverein Göllheim präsentiert zusammen mit der Gemeinde Göllheim diese Sonderausstellung aus dem Haus der Geschichte in Bonn, „die ein dramatisches Stück Zeitgeschichte nacherzählt und die Entstehung des Liedes sowie seine Verbreitung und Rezeption dokumentiert“, teilt Doris Bugiel, die Vorsitzende des Kulturvereins, mit. Ergänzt wird die Ausstellung von Hubert Manz vom rheinland-pfälzischen Rundfunkmuseum, das früher in Münchweiler angesiedelt war und demnächst im Untergeschoss des Uhl’schen Hauses einziehen wird, so Bugiel. Manz sei ein Spezialist für den deutschen Schlager.

Die Ausstellung wird eröffnet am Samstag, 26. September, um 19 Uhr und ist ab 27. September im Museum „Uhl'sches Haus“ zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen (dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr, sonntags von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung). Die Teilnahme an der Einführungsveranstaltung kann nur mit Einladung oder vorheriger Anmeldung erfolgen. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsvorschriften. Infos und Anmeldung unter Telefon 06351 49090 oder Mail: kulturverein-goellheim.de.