Acht Kunstschaffende aus Berlin, Helsinki, Hamburg und Brüssel, die sich zum vierten Mal in einer Ausstellung treffen: Das ist der Hintergrund zur Schau Karoshi ab 4. September im Museum für Kunst in Rockenhausen.

Jörg Baier, Heike Kati Barath, Gabriele Basch, Corinne Chotycki, Andrea Damp, Franziska Hünig, Jukka Korkeila und Gesa Lange stehen für unterschiedliche Materialien und Vorgehensweisen. Gemeinsam ist ihnen das Ausloten der Möglichkeiten von Malerei und Zeichnung von der zweidimensionalen Bildfläche über das dreidimensionale Objekt bis zum Ausweiten der Malerei in den Raum. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie sich in ihren Werkprozessen lustvoll gegen das Diktat der Geschwindigkeit stellen. „Der dialogische Prozess, in dem das Kunstwerk entsteht, entwickelt eine Eigendynamik, zu deren Kennzeichen eine Unberechenbarkeit zählt, die das genaue Gegenteil eines effizient gesteuerten Arbeitsprozesses darstellt“, heißt es in der Ankündigung.

Dieses Prinzip kommt im Ausstellungstitel Karoshi zum Ausdruck. In der japanischen Sprache habe sich der Ausdruck entwickelt für das, was in der westlichen Welt als Überarbeitung oder Burnout klassifiziert wird, so die Ausstellungsmacher.

Info

Die Schau ist im Museum für Kunst in der Speyerstraße 3 in Rockenhausen vom 4. September bis 30. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 14.30 bis 17.30 Uhr und nach Vereinbarung. Zur Einführung am 4. September, 11 Uhr, spricht Claudia Groß.