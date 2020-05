Die Ausstellung „Schnittstellen“ des Kunstvereins Donnersberg in der Orangerie war bisher nur virtuell zugänglich. Doch die Hoffnungen des Kunstvereins, sie bis zu ihrem Ende doch noch dem Publikum zugänglich machen zu können, erfüllt sich nun. Eine Verlängerung um eine Woche, die mit der Stadt vereinbart wurde, macht es möglich, mit der Ausstellung in die Zeit der Lockerungen hineinzugelangen. Von Montag, 11. Mai, bis Sonntag 17. Mai, sollen die ausgestellten grafischen Arbeiten und Collagen von Nikola Jaensch und die Fotografien von Jörg Heieck immer von 16 bis 19 Uhr zugänglich sein - natürlich unter der Wahrung von Schutzvorkehrungen wie Zugangskontrolle - und begrenzung, Mund-Nasen-Schutz oder Abstand. „Das sollte aber niemanden abhalten zu kommen. Die Orangerie ist ja ein großzügiger Raum, das lässt sich alles leicht einhalten“, so der Kunstvereins-Vorsitzende Reinhard Geller. Zur Vorbereitung empfiehlt der Verein die Videos zur Ausstellung auf seiner Homepage.