KIRCHHEIMBOLANDEN. Am Freitag eröffnete im Museum im Stadtpalais die Ausstellung „Vom Arbeitsplatz abgeholt – als arbeitsscheu abgestempelt. Porträt des Holocaust-Überlebenden Franz Rosenbach (1927-2012)“. Verbunden mit der Eröffnung war ein Vortrag von Birgit Mair vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung in Nürnberg, in dem sie von ihrer Arbeit mit Holocaust-Überlebenden berichtete und davon, wie Zeitzeugenarbeit funktioniert und warum sie so wichtig ist.

„Es darf keinen Schlussstrich unter das Erinnern geben“, zitierte Lions-Club-Präsident Thomas Schrage in seiner Begrüßung aus der Rede von Bundespräsident