Das zweite Festival „Neue Musik“ steht in Rockenhausen unmittelbar bevor. Am 6. November wird es in der Donnersberghalle eröffnet. Damit im Zusammenhang steht eine Ausstellung der Künstlerin Anja Michaela, die Skulpturen und Wandarbeiten vom 2. November bis 20. Dezember im Kahnweilerhaus zeigen wird. Zur Vernissage am Sonntag, 1. November, 11 Uhr, lädt der Arbeitskreis Kahnweilerhaus ein. Lydia Thorn-Wickert, die Organisatorin des Festivals, spricht einführende Worte.

„Con_certo“ nennt Anja Michaela ihre Ausstellung, und dieser Titel lässt schon einen Zusammenhang mit dem Musikfestival erahnen: „Die Werkserie con_certo erinnert an