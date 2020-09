Als „Malfabrikdirektor und Systemdoktoranden“ kündigt der Arbeitskreis Kahnweilerhaus den nächsten Künstler an, der in den Räumen des Kahnweilerhauses seine Arbeiten zeigen wird: Konstantin Voit aus Mannheim kommt. Seine Ausstellung trägt den Titel „A Flock of Birds“. Eröffnung ist am Sonntag, 11 Uhr.

Einführen in die Ausstellung wird Sebastian Baden, der Kurator der Kunsthalle Mannheim, wobei der Arbeitskreis Kahnweilerhaus darauf aufmerksam macht, dass die Vernissage wegen der Enge der Räume auch diesmal wieder im Hof vor dem Haus stattfinden wird.

Konstantin Voit ist über die Region hinaus bekannt für seine Malfabrik und die weltweit größte Sammlung an Malschablonen, die er zusammengetragen hat und für seine Arbeit nutzt. Voit wird beschrieben als „systematischer Künstler“. Das habe er vor vier Jahren mit seiner Installation „Kernsystem“ im Port 25 in Mannheim gezeigt, als die zentrale Wand rastermäßig mit Hunderten von Zeichnungen und Objekten bespielt wurde, unter Beweis gestellt. „Für geduldige Besucher ein unerschöpflicher Quell an Einfällen und Gedanken zur Kunst“, ist in „Kunstraum Metropol - das Kunstmagazin der Metropolregion Rhein-Neckar“ zu lesen.

„Versteckter Romantiker“

Neben aller Systematik soll in Voit aber auch ein „versteckter Romantiker“ zu entdecken sein, diese Seite seiner Arbeit soll laut Ankündigung im Kahnweilerhaus in Rockenhausen fühlbar werden. Aus besagtem Ideenkatalog, dem das gesamte malerische Werk entspringt, wurde der lyrische Ansatz herausgefiltert und behutsam mit den engen Rumen des Kahnweilerhauses in Verbindung gebracht. Dabei geht es im Miniaturen von sehr privatem Charakter: Fundstücke aus 25 Jahren konzeptueller Forschung, bei der die Möglichkeiten der Kunst bis an ihre manchmal fast unsichtbaren Ränder ausgelotet werden, so das Mannheimer Kunstmagazin. „Es sind die leisen Momente, die entzücken – ein gestreicheltes Blatt Papier, die vertrocknete Rose in der Sektflasche, das Hasenherz aus Schmetterlingsflügeln.“

Zwischen frischem, sonnigem Idyll und grob-düsterer Gewitterfront sollen Bilder zu sehen sein voller Symbolik, zugleich heiter wie schwer, nachdenklich, humorvoll und stets rätselhaft. „Wer Dinge lesen kann, blickt tief. Selten kam Persönliches so nah. Ein Schwarm bewegter Einblicke in die Person des Fabrikdirektors, die man so nicht erwartet hätte. Fly on mag man dem Künstler wie Menschen bei seiner rastlosen, nie endenden Suche zurufen“, so der Beitrag in „Kunstraum Metropol“.

Über 10.000 Schablonen

Konstantin Voit sammelt, wie erwähnt, Schablonen. Über 10.000 Mal- und Zeichenschablonen hat der Künstler mittlerweile zusammengetragen und verwendet sie in seiner Malfabrik als Grundlage sämtlicher Werke. Er steht damit ganz in der Tradition der Pop Art. Die schematisierten Darstellungen von Objekten aus der Alltagskultur überträgt Voit in neuen Zusammenhang und gibt den Zeichen oftmals eine neue Bedeutung.

Nicht nur Malwerkzeug

In der Sammlung findet sich auch die Schablone „Plaque Découpée Universelle“ aus dem Jahr 1876 als sicherlich deren komplexeste, da sie nicht nur eine oder mehrere in sich geschlossene Formen parat hält, sondern einen gesamten Zeichensatz. Es ist ein frühes typografisches Allround-Tool. Konstantin Voit legte die Schablone bereits einem Kunst-am-Bau-Projekt an der Erich Kästner-Schule in Ludwigshafen zugrunde. Er nützt die Schablone nicht nur als Malwerkzeug, sie ist auch immer in ihrer Gesamtheit zu sehen. Aus dem grafischen komponierten Liniengewirr hebt sich der jeweilige Buchstabe oder das Zeichen hervor. Wie bei einem Spiel gibt die Schablone das Regelwerk vor, die Rahmenbedingungen, die eine endliche Anzahl an sinnvollen Zeichen erlauben.

Der 1964 in Mannheim geborene Künstler lebt und arbeitet in der Kurpfalz und in Paris. Von 1989 bis 1996 studierte er an der Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Seither wurde seine künstlerische Arbeit mit vielen Preisen bedacht und trug ihm zahlreiche Stipendien ein.

