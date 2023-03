Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pandemiezeit legt der Kunst nicht wenige Steine in den Weg – und keine kleinen. Bei dem Projekt, mit dem das Art-Hotel Braun um diese Zeit ins Kulturjahr startet, kommt nun auch das Wetter als Hindernis dazu. Das „Kunstwerk des Jahres“ soll diesmal ein großformatiges Graffito an der Hotelfassade sein. Dazu bräuchte es aber einige trockene Tage. Ob das bis zum Wochenende klappt, ist fraglich. Die damit verbundene Ausstellung aber soll am Sonntag starten. Passenderweise heißt sie: „A place in the sun“.

Der Künstler Timofej Kratz, der diesmal für das „Kunstwerk des Jahres“ und die Ausstellung ausgewählt wurde, ist seit Mitte der Woche vor Ort, um seine