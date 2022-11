„Historische Weihnachten in Kirchheimbolanden“ ist Thema der neuen Ausstellung im Museum im Stadtpalais. Pünktlich zum ersten Advent werden für rund zwei Monate alte Bilder, aber auch andere Exponate zu sehen sein. Die nostalgische Sammlung soll keine Eintagsfliege bleiben. Und sie will mehr sein als nette Unterhaltung.

„Es ist auch als Reise durch die Zeit geplant und dürfte bei Vielen sicher schöne Erinnerungen wecken“, berichtet Bernd Lawall mit Blick auf das Ausstellungsthema. Der Museumsleiter ist überzeugt, dass er mit Thematik und Zeitpunkt einen „echten Herzöffner“ an der Hand hat. Diesem entstamme auch der Gedanke, die Eröffnung im Rahmen eines Adventskaffees stattfinden zu lassen. Er glaubt, dass bei Kaffee, Kuchen und einem Büchermarkt sicher viele Besucher miteinander ins Gespräch kommen, viele Erinnerungen geteilt werden.

In der Vorbereitungsphase sei der Wunsch aufgekommen, die Ausstellung nicht auf die Weihnachtszeit zu begrenzen. Entsprechend ist diese nun verlängert worden. Gerade in der geschäftigen Vorweihnachtszeit bleibe für viele Interessierte schlichtweg nicht die Zeit, sich der Vielfalt an Exponaten und Fotografien in Ruhe widmen zu können. Bis 20. Januar hat man nun Gelegenheit für eine Rückschau auf vergangene, winterliche Zeiten am Donnersberg.

Verzögerung wegen Pandemie

Der Museumsleiter freut sich außerdem, dass man nun die erste Dauerausstellung des Hauses seit seinem Amtsantritt Ende 2020 anbieten kann. Die Idee zum Thema „Schöne Winterzeit“ sei bereits vor zwei Jahren aufgekommen. Es sei als „beschaulicher Jahresausklang“ im jährlich stattfindenden Rahmen geplant, führt Lawall weiter aus. Man habe die Ausstellung aber von Beginn an in Verbindung mit einem Adventskaffee gesehen. Die coronabedingten Umstände ließen dies aber erst in diesem Jahr zu.

Die Ausstellung wird einerseits viele Fotografien mit historischen Ansichten präsentieren. Aber auch die jüngere Vergangenheit sei durchaus von Interesse, berichtet Lawall. „Wenn man an die junge Generation denkt, sind bereits die 1980er Jahre eine längst vergangene Zeit“, stellt er fest. Zudem habe sich das Stadtbild der Kleinen Residenz stark verändert. Viele Gebäude seien auf den ersten Blick gar nicht so einfach zuzuordnen gewesen oder existierten schlichtweg nicht mehr. Dass sich auf dem heutigen Borg-Warner-Gelände früher auch mal eine Eisbahn befunden hat, sei zum Beispiel weitgehend in Vergessenheit geraten. Teil der Ausstellung wird daher auch ein eigener „Wer-weiß-was“-Stand sein. An diesem werden Fotos ausgestellt, die man bisher nicht zuordnen konnte. Man freue sich über jede Information, wer oder was auf den Bildern zu sehen oder wer der Fotograf gewesen sein könnte.

24 Schlitten angeboten

Das Museum bittet ferner darum, weitere Fotografien und Exponate zur Verfügung zu stellen. Bernd Lawall kann sich gut vorstellen, dass auf vielen Dachböden noch absolute Schätze schlummern. Diese würde man gerne in den kommenden Jahren präsentieren. Wobei auch die aktuelle Ausstellung bereits über viele Exponate „aus alter Zeit“ verfügt. Dankenswerterweise seien viele Leihgaben erfolgt, berichtet Lawall. So habe man insgesamt 24 Schlitten – teils aus Metall gefertigt – angeboten bekommen. Viele haben dann auch den Weg in die Ausstellung gefunden. Besonders freue er sich zudem über historisches Spielzeug und Schaukelpferde, die dann präsentiert werden können. Genutzt werde die gesamte Museumsfläche mit allen Ausstellungsräumen.

Mit der jährlich geplanten Reihe will Lawall aber auch den Gedanken einer regionalen Identität stärken. Das Besinnen auf einst hier beheimatete, fast vergessene Firmen wie den Kutschenbauer Beckmann. Für das Museum gelte der Auftrag, „der nächsten Generation etwas zu zeigen und etwas weiterzugeben“. Das alte Kirchheimbolanden zu sehen, wie es war und nicht mehr ist, sieht Lawall als klaren Auftrag für die Zukunft.

Info

„Historische Weihnachten im Museum im Stadtpalais“, Amtsstraße 14 in Kirchheimbolanden, von 27. November 2022 bis 20. Januar 2023.

Der Eintritt ist frei, weitere Informationen im Internet unter www.museum-kirchheimbolanden.de.