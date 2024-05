Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Was soll von dir erhalten bleiben?“ Diese Frage hat der Wormser Palliativmediziner Christoph Kern Menschen gestellt, die er auf ihrem letzten Weg begleitet hat. Daraus entstanden ist die berührende Dokumentation „Dem Leben auf der Spur“.

Was den Menschen am Ende bliebe, befände sich in der Regel auf deren Nachttisch, hat Palliativmediziner Christoph Kern dabei beobachtet. Die Ausstellung zeigt Fotos der letzten Habseligkeiten