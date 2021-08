Die Verschleppung und Ermordung von 100 Nordpfälzer Juden ist Thema eines Ausstellungsprojektes, das die AG Stolpersteine und der Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts vom 2. bis 20. September in der Schalterhalle der Sparkasse in Rockenhausen zeigen.

Vor 81 Jahren wurden die Menschen in einer Nacht- und Nebelaktion in das Lager Gurs und Südfrankreich deportiert. Die Veranstalter haben ein hochkarätiges Programm zum Gedenken an die Opfer der Verfolgung und zur Erinnerung an das menschenverachtende Geschehen in Nazi-Deutschland vorbereitet. Zunächst wird die Ausstellung am Montag, 2. September, um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Ins Programm eingebunden sind Klezmermusik des Ensembles Christiansen sowie ein Interview mit Larissa Janzewitsch von der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz.

Am Montag, 6. September, stellen ebenfalls um 19 Uhr die Schauspielerin Hannelore Bähr vom Pfalztheater und der Historiker Roland Paul von der Arbeitsstelle „Geschichte der Juden in der Pfalz“ das Schicksal einer Deportierten vor, Titel: „Gretl Drexler: „Macht euch keine Sorgen!“

Rundgang zu symbolträchtigen Plätzen

Am Mittwoch, 22. September, werden diese Wochen des Gedenkens abgerundet durch einen Rundgang, der unter dem Titel „Spaziergang durch die Zeiten 1940 – 2050“ auch in die Zukunft weist und am Bahnhof Rockenhausen um 17 Uhr beginnen wird. An symbolträchtigen Plätzen in der Stadt sollen mit Hilfe von Presseartikeln, Gedichten und öffentlichen Redeauszügen „Entdeckungen zwischen Gurs und Utopia“ ermöglicht werden. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden- Württemberg, erarbeitet und kuratiert von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz Berlin zusammen mit dem Bezirksverband Pfalz. rhp/bke

Info

Die Ausstellung ist montags bis freitags während der Geschäftszeiten der Sparkasse geöffnet. Der Eintritt ist, auch bei den Veranstaltungen, frei; um Spenden wird gebeten. Voranmeldungen zum Besuch der Veranstaltungen bei Ruprecht Beuter (ruprecht.beuter@gmx.de ) oder an Karl-Heinz Seebald (seebaldk@gmail.com).