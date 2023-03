Umfangreiche Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten führt die Ortsgemeinde Schweisweiler an ihrer Aussegnungshalle durch.

Die Aussegnungshalle in Schweisweiler ist sanierungsbedürftig. Notwendig sind Arbeiten an den Ortgängen und Anstricharbeiten. Bei den Ortgängen entschieden sich die Ratsmitglieder wegen der höheren Haltbarkeit für eine Ausbesserung mit Zink anstelle von Holz und nehmen dabei auch höhere Kosten in Kauf. Sie belaufen sich auf 7333 Euro.

10.437 werden die Anstricharbeiten des 1968 errichteten Gebäudes kosten. Im Haushalt sind insgesamt aber nur 15.000 Euro eingestellt. Laut Ortschef Lothar Wichlidal werden die Mehrkosten durch Einsparungen am Anbau der Gemeindehalle und aus dem Verkauf eines Baugrundstücks abgefangen.osw