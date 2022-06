Nicht zum ersten Mal treten Yasi Hofer und Band im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof auf. Am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr ist es wieder soweit.

Entdeckt von Steve Vai stand Yasi als 14-Jährige zum ersten Mal auf der Bühne. Ein Jahr später begann sie über eine Begabtenprüfung mit dem Musikstudium. Nach drei Semestern hatte sie bereits ein Stipendium für die weltweit berühmte Musikhochschule, das Berklee College Of Music in Boston, USA, in der Tasche.

Ihr Debüt-Album „YASI“ aus dem Jahr 2014, auf dem sie alle Stücke selbst komponiert und arrangiert hat, sei von zahlreichen renommierten Musikfachzeitschriften ausnahmslos mit Bestnoten zensiert worden, heißt es in der Ankündigung. „Ein besonderes Werk für alle Gourmets der Rock-Musik“, schrieb das Magazin Gitarre & Bass. Sie selbst wird als eine der weltbesten Gitarristinnen betitelt. Auch im Internet überzeugt Yasi mit weit über 6 Millionen Klicks auf YouTube.

Gitarre und Stimme begeistern

Mit all ihrem erlernten Wissen und Können produzierte Yasi zwei weitere Alben, ausschließlich mit Eigenkompositionen: Auf das Album „Faith“ im Jahr 2016 folgte zwei Jahre später „Freedom“. Auf den Alben sind namhafte Gastmusiker wie Hellmut Hattler und Marco Minnemann vertreten. Alle drei Musikwerke seien von einschlägigen Musikfachzeitschriften (Eclipsed, Gitarre & Bass, Good Times und weitere) ausnahmslos mit Bestnoten rezensiert worden, weist der Veranstalter hin. Eclipsed zähle sie bereits zu den 20 weltbesten Gitarristinnen.

Die Gitarre ist das zentrale Element ihrer Musik, aber Yasi Hofer begeistert auch mit einer außergewöhnlichen, warmen Alt-Stimme. Ihre Songs, ob instrumental oder mit Gesang, sind eindringlich und mitreißend, zugleich auch virtuos und gefühlvoll. Mit ihr teilten bereits Steve Vai, Savoy Brown, Ufo, Chris Thompson, Gil Ofarim, Hellmut Hattler und sogar Neil Young die Bühne.

Veranstalter ist der Verein „neuer landweg“. Er bittet um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite 'Tickets' auf unserer Homepage unter https://neuerlandweg.de/. Ein Vorverkauf über die Vorverkaufsstellen findet aktuell nicht statt. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 13 Euro.