Die Gitarristin Yasi Hofer kommt mit ihrer Band am Samstag, 2. Juli, ab 20 Uhr für ein Konzert ins Theater Blaues Haus nach Bolanden-Weierhof.

Die 29-jährige stammt aus Ulm, hat aber in den USA am berühmten Berklee College Of Music in Boston studiert. Zunächst hatte sie als Kind Geige gelernt, aber spielte schon mit zwölf Jahren E-Gitarre, ihr Vorbild: Steve Vai. Letzterer wurde auf sie aufmerksam und lud sie als 14-Jährige in ihrer Heimat Ulm zu einem gemeinsamen Auftritt. Schon ein Jahr später wurde sie als Stipendiatin in den USA angenommen.

Ihr Debüt-Album „Yasi“ (2014), auf dem sie alle Stücke selbst komponiert und arrangiert hat, wurde von zahlreichen renommierten Musikfachzeitschriften mit Bestnoten gelobt. Auch im Internet überzeugt die Ausnahmemusikerin mit weit über sechs Millionen Clicks auf YouTube.

Konzert unter dem Motto „Freedom“

In Bolanden stellt sie ihr aktuelles Album „Freedom“ (2018) vor, zuvor war 2016 „Faith“ erschienen. Auf den Alben sind namhafte Gastmusiker wie Hellmut Hattler und Marco Minnemann vertreten. Yasi Hofer, die sich bisweilen selbst am Mikrofon begleitet, stand auch mit Chris Thompson, Gil Ofarim und sogar Neil Young bereits zusammen auf der Bühne.

Der Eintritt zum Konzert beträgt 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten gibt es beim Veranstalter Neuer Landweg online oder an der Abendkasse.