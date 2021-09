Der letzte der beiden wohl ausgesetzten Kangal-Hirtenhunde ist jetzt auch eingefangen worden. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, lag der Rüde regungslos vor einem Steinbruch an einem Tor. Das Tier befinde sich in einem schlechtem Zustand, lebe aber noch. Auch ein möglicher Halter sei ermittelt worden. Die beiden Hunde waren offenbar bereits am Samstag ausgesetzt worden und waren immer wieder in der Gegend um die L 386 und die L 404 bei Kirchheimbolanden gesichtet worden. Mit Hilfe der Tierrettung war es der Polizei gelungen, die Hündin bereits am Samstag einzufangen.