Die ausgemusterte Notrutsche vom städtischen Kindergarten St. Elisabeth findet künftig eine sinnvolle Verwendung. Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) hat sich neulich auf einen Traktor geschwungen und die Edelstahlröhre auf einem Anhänger in die Erdekaut verfrachtet.

„Bevor die teure Röhre irgendwo vergammelt oder sogar verschrottet wird, wollen wir sie an einer geeigneten Stelle in der Erdekaut installieren“, so Stadtbürgermeister Funck