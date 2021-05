Am Wochenende ist es dem Kerzenheimer Landwirt Hartmut Risser in Zusammenarbeit mit Helfern des Kleinsägmühlerhofes gelungen, die letzten drei Rinder einzusammeln, die in der vergangenen Woche von einer Weide am Arleshof geflüchtet waren.

Vier Tiere, welche die B 47 und die L 449 unsicher gemacht sowie einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst hatten, konnten schon am Donnerstagmorgen recht schnell „geschnappt“ werden. Die Suche nach einem Quintett, das nach einer Panikattacke in Richtung Ramsen und Göllheimer Häuschen geflohen war, gestaltete sich deutlich schwieriger. Zwei Rinder gingen den Helfern in der Nacht zum Freitag ins Netz. Risser ist es dann am Freitagabend gelungen, ein weiteres Rind einzusammeln. Die verbliebenen beiden Ausreißer wurden von der Polizei gestellt, wie Richard Danner, Leiter des Kleinsägmühlerhofs in Altleiningen, berichtete. „Die beiden sind jetzt in Einzelhaft gekommen. Da sie mehrere Tage den Duft der Freiheit geschnuppert haben, erschien es uns sicherer, sie in den Stall nach Altleiningen zu bringen“, so Danner.

Eine Polizeistreife sei am Göllheimer Häuschen wohl auf die beiden Rinder aufmerksam geworden. Mit eigenen Helfern und mit Unterstützung von Hartmut Risser sind die Tiere dann in der Nacht zum Sonntag eingefangen worden. Damit hat die dreitägige Rinderjagd ein glückliches Ende gefunden. Noch immer ist allerdings unklar, wer die Stromversorgung für den Weidezaun unterbrochen haben könnte und warum es bei der Herde zu einer Panikreaktion gekommen ist. Landwirt Risser hat mittlerweile auch auf dem Arleshof die von den Rindern beschädigten Einzäunungen wieder komplett repariert.