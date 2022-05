Der nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil des Azorenhochs sorgt in den nächsten Tagen für recht ruhiges Wetter. Vorerst ist kaum Regen zu erwarten.

Zwar können von Nordwesten ausgehend von einem Skandinavischen Tiefdruckgebiet einige schwache Störungsfronten mit Wolkenpassagen über unsere Region hinweg ziehen, doch sollte es trotzdem überwiegend trocken bleiben. Die von den Britischen Inseln zu uns strömende Luftmasse entwickelt dabei in etwa die für die Jahreszeit üblichen Temperaturen.

Vorhersage

Mittwoch: Zur Wochenmitte gibt es bei leichtem bis mäßigem Wind reichlich Sonnenschein und meist nur harmlose Schönwetterwolken. Die Temperaturen steigen nach frischem Beginn bis zum Nachmittag auf erträgliche Frühlingswerte. Zum Abend hin ziehen von Westen ausgedehntere Schleierwolken auf.

Donnerstag (Christi Himmelfahrt): Am Vatertag wechseln sich Sonne und einige durchziehende Wolkenfelder miteinander ab. Es wird dabei meist Regel trocken bleiben. Angenehme Tagestemperaturen laden zu Freizeitaktivitäten ein.

Freitag: Der Brückentag bringt uns erneut durchziehende Wolkenfelder. Die Wolken lassen jedoch kaum Regentropfen fallen. Sonst scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen ändern sich nicht wesentlich.

Samstag: Heute gibt es zunächst eine freundliche Mischung aus Sonne und lockeren Wolken. Zum Nachmittag und Abend hin können die Wolken auch mal zahlreicher und mächtiger werden, Regen wird aber wahrscheinlich nicht zu erwarten sein. Mit dem auf Nord drehenden Wind kühlt die Luft aber vor allem nachts spürbar ab.

Weiterer Trend

Der Sonntag startet freundlich und frisch. Mit reichlich Sonnenschein erwärmt sich die Luft bis zum Mittag. Am Nachmittag ziehen von Eifel und Hunsrück her dickere Haufenwolken übers Land und es können örtliche Regenschauer niedergehen. Dadurch werden die Temperaturen wieder nach unten gedrückt. Aufgepasst, in der Nacht auf Montag könnte es bei längerem Aufklaren stellenweise zu leichten Bodenfrösten kommen.

In der neuen Woche geht es teils freundlich, teils durchwachsen weiter. Von Dienstag auf Mittwoch kann es auch mal kräftiger regnen, möglicherweise auch in Verbindung mit Blitz und Donner. Die Temperaturen steigen wieder leicht an.