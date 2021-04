Unter dem Motto „Familie allein im Museum“ wirbt das Museum für Puppentheaterkultur (Puk) in Bad Kreuznach für eine ganz private Besichtigungsmöglichkeit: Wie es in einer Mitteilung heißt, darf das Haus für den Besuch von Familien aus einem Haushalt öffnen. Interessenten können einen einstündigen Besuch unter 0671 8459185 sowie per E-Mail an puk-kasse@museen-bad-kreuznach.de buchen.

Pippi, Pettersson und Mama Kuh

Außer der Dauerausstellung zeigt das Puk derzeit zwei Sonderausstellungen: „The voice of puppetry“ zum Thema Stimmen des Figurentheaters und „Pippi Langstrumpf, Pettersson und Mama Muh“ über schwedische Kinderbuchhelden und -heldinnen im Figurentheater.