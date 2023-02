Im kommenden Monat geht die seit vielen Jahren von Gerda Gauer organisierte Initiative „Job aktiv“ des Wirtschaftsforums Donnersberger Land in eine neue Runde. Dabei erhalten Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse jeweils von 9 bis 12 Uhr aus erster Hand Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe.

Auftakt ist am Mittwoch, 1. März, im Hotel Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach. Hier besteht die Möglichkeit, sich zur Hotel-/Restaurantfachfrau beziehungsweise zum -mann sowie zur Köchin/zum Koch ausbilden zu lassen. Am Donnerstag, 9. März, steht der Besuch der Gienanth GmbH in Eisenberg auf dem Programm. Hier gibt es Einblicke in die Ausbildungsberufe Gießereimechaniker(in), Technische(r) Modellbauer(in), Industriemechaniker(in), Elektroniker(in) und Industriekaufmann/-frau. Im Seehaus Forelle am Eiswoog in Ramsen können Schülerinnen und Schüler am Dienstag, 14. März, die Berufsbilder Hotelfachfrau/-mann, Restaurantfachfrau/-mann sowie Koch/Köchin kennenlernen.

Über zahlreiche verschiedene Tätigkeiten werden die Teilnehmer am Mittwoch, 22. März, bei der Firma Adient in Rockenhausen informiert. Beim Autozulieferer werden die Berufe Werkzeugmechaniker(in), Zerspanungsmechaniker(in), Industriemechaniker(in), Elektroniker(in), Mechatroniker(in), Werkstoffprüfer(in), Anlagenmechaniker(in), Fachinformatiker(in), Maschinenanlagenführer(in) sowie Industriekaufmann beziehungsweise -frau vorgestellt. Am Montag, 8. Mai, gibt es beim Evangelischen Diakoniewerk Zoar auf dem zu Rockenhausen gehörenden Inkelthalerhof Informationen zu den Berufen Pflegefachfrau/-mann, Altenpflegehelfer(in), Heilerziehungspfleger(in), Fachinformatiker(in), Industriekauffrau/-mann sowie Kauffrau/-mann für Büromanagement.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei „Job aktiv“-Managerin Gerda Gauer, E-Mail gerda.gauer@t-online.de, Telefon 06753 2893.