Am Montag, 1. März, beginnt der Ausbau der Rockenhausener Straßen Am Weidengarten, Kämswiese und Am Niederborn. Im Zuge des mit Kosten von zwei Millionen Euro veranschlagten Gemeinschaftsprojektes von Stadt und Verbandsgemeinde werden auch Kanal- und Wasserleitungsarbeiten ausgeführt. Für die Maßnahme, die laut Verwaltung bis 20. Dezember abgeschlossen sein soll, sind abschnittsweise Vollsperrungen erforderlich.

Parkmöglichkeiten bei Adient und am Friedhof

Zunächst sind die Kämswiese und der untere Bereich des Weidengartens ab der Kreuzung Wiesenstraße bis in die sich anschließende Straße Im Wörth (Hausnummer 13) nicht zu befahren. Damit betroffene Anlieger näher an ihren Grundstücken parken können, werden die Poller zwischen Industriestraße (gegenüber des Werksgeländes der Firma Adient) und Wiesenstraße entfernt. Ferner besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge auf dem Adient-Parkplatz an der Alsenz oder in der Kreuznacher Straße am Friedhof abzustellen.