Ab Freitag, 12., bis voraussichtlich Montag, 29. November, ist die Landesstraße 404 von der Einmündung der L 386 (Bastenhaus/Kirchheimbolanden) und der K33 zum Schneebergerhof (Kriegsfeld/Gerbach) voll gesperrt.

In zwei getrennten Abschnitten wird die Strecke ausgebaut, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Grund hierfür sei der Transport von Großkomponenten wie Rotorblätter und Turmsegmente, der über diese Straße zum Windpark Schneebergerhof erfolgen soll. Hier waren im Sommer zwei ältere Windräder gesprengt worden und sollen durch zwei neue, leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden.

„Die dafür notwendigen bautechnischen und forstwirtschaftlichen Maßnahmen entlang der L404 können nur unter Vollsperrung ausgeführt werden“, so der LBM. Bis 21. November soll zunächst auf dem Abschnitt von der Einmündung L386 bis zur Abzweigung der L385 Richtung Gerbach am Kahlenbergweiher gearbeitet werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die L386 – Marienthal – L400 – Würzweiler und Gerbach – L385 zurück auf die L404 umgeleitet. Den Anwohnern des Oberen und Unteren Thierwasen wird die Zufahrt ermöglicht.

Von 22. bis 29. November wird dann die L404 zwischen den Einmündungen L385/Kahlenbergweiher und K33/Forsthaus Pfalz ertüchtigt. Die Umleitung erfolgt über die L404 – L386 – L399 – Oberwiesen und Kriegsfeld zurück auf die L404.

Nachts kann es zudem wegen der Anlieferung von Teilen zum Windpark auf der Strecke von der A61-Anschlussstelle Gundersheim über die L386/Kirchheimbolanden und L404 zum Schneebergerhof zu Behinderungen durch abschnittsweise Sperrungen kommen, so der LBM.