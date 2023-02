Große Straßenbaumaßnahmen stehen in Ramsen in den kommenden Monaten an. So wird die Wiesenstraße zwischen der Rosenthaler Straße und der Bergstraße komplett erneuert. Die VG-Werke Eisenberg, die das Projekt betreuen, rechnen mit einer Bauzeit bis Ende August.

In den nächsten Tagen wird ein Teilstück der Wiesenstraße für den Straßenverkehr gesperrt. Wann, ist witterungsabhängig. Auf einer Länge von rund 170 Metern und einer durchschnittlichen Breite von 5,50 Metern wird die Straße komplett aufgerissen. Auch die Fußgängerwege sind betroffen. Aufgrund von häufigen Rohrbrüchen in diesem Straßenbereich – die Rohre hier sind mehr als 50 Jahre alt – wird dabei die Trinkwasserleitung komplett erneuert. Damit geht dann auch die Erneuerung der Hausanschlüsse einher, bei der die Leitungen bis an die Wasseruhr verlegt werden sollen.

Anstelle der alten, aus Kunststoff bestehenden Leitung mit einem Durchmesser von 125 Millimetern soll nun eine 150-Millimeter-Leitung aus plastisch verformbarem Gusseisen verlegt werden. Der größere Durchfluss wurde gewählt, weil zukünftig das Neubaugebiet „Gäßchenpfad“ mitversorgt werden soll. Auch die Abwasseranschlüsse werden zum Teil erneuert. Bei Kanaluntersuchungen wurden einige defekte Stellen entdeckt, die nun beseitigt werden sollen. Um die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten, wurde bei dieser Ausbaumaßnahme auch der kommunale Energieversorger Keep mit ins Boot genommen. Neben Arbeiten am Niederspannungsnetz werden Reparaturen an der Straßenbeleuchtung vorgenommen.

Schlechte Bodenverhältnisse

Vor der Baumaßnahme wurde der Boden untersucht. Die Untergrundverhältnisse sind offenbar schlecht, die Verwaltung will hier eine bessere Tragfähigkeit erreichen. Daher muss der Straßenkoffer um 30 Zentimeter tiefer ausgebaggert werden. Bevor die Asphalttrag- und -deckschicht aufgetragen wird, muss eine Frostschutzschicht eingebracht werden. Die neuen Gehwege werden dann mit neuem, rotbraunen Rechteckpflaster versehen. Bei einer Bürgerversammlung im Juli 2022 wurde der Wunsch geäußert, hier für Barrierefreiheit zu sorgen. Dem wird Folge geleistet: Es gibt hernach keine Bordsteine mehr. Die Entwässerung erfolgt über eine Muldenrinne.

Die Kosten für die gesamten Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 537.672 Euro. Allein der Straßenausbau der Gemeinde Ramsen beträgt 339.430 Euro. Hiervon werden 118.800 Euro von der Gemeinde getragen, wobei Zuschüsse den Betrag reduzieren werden. Der Rest wird im Rahmen von Wiederkehrenden Beiträgen auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Das Wasserwerk der VG Eisenberg investiert 117.206 Euro. Den Löwenanteil von 72.905 Euro verschlingt die Trinkwasser-Hauptleitung. Auf das Kanalwerk der VG Eisenberg kommen Kosten in Höhe von 24.355 Euro zu und Keep investiert bei dieser Maßnahme insgesamt 56.679 Euro.

Der Linienbusverkehr kann während der Baumaßnahmen nicht durch die Wiesenstraße geleitet werden. Laut Reisedienst Krauss & Wolff Reisen GmbH, die die Linien betreiben, ist folgende Umleitungsstrecke in die Routen eingebunden: Von der Hauptstraße rechts in die Rosenthalerstraße, anschließend links in die Straße Am Leistenberg, dann links in die Bergstraße und wieder links auf die Ripperterstraße. Danach geht es auf der Hauptstraße regulär weiter. Der Rückweg ist umgekehrt.

Auch die Müllfahrzeuge können die Wiesenstraße in dem Zeitraum nicht befahren. Die Anwohner werden darum gebeten, Mülltonnen und Wertstoffsäcke vor dem Haus abzustellen. Die Bauarbeiter werden diese dann an den jeweiligen Müllsammelplatz der nächstbefahrbaren Straße bringen. Anstehende Sperrmülltermine in diesem Zeitraum sollten von den Anwohnern verschoben werden.

Um das Angebot zusätzlicher Ausweichparkplätze zu erweitern, ist Bürgermeister Arnold Ruster (FWG) aktiv. Kurzfristig wurde dieser Tage ein Stück des geplanten Neubaugebiets „Gäßchenpfad“ neben der Rosenthaler Straße als Ausweichparkplatz für die Anwohner planiert.