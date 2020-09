Mit 1,2 Millionen Euro an Kosten ist die Sanierung der Kreisstraße 26 vom Schmalfelder- über den Hengstbacherhof bis zur Einmündung in die Landesstraße 400 veranschlagt, die der Kreis als nächstes Großprojekt im Straßenbau angehen wird. Vorgesehen ist ein Bestandsausbau, mit dem die Trasse unter Beibehaltung der vorhandenen Fahrbahnbreite von fünfeinhalb Metern eine neue Trag- und Deckschicht erhalten soll. Das Land trägt 72 Prozent der Kosten. Die Arbeiten sollen in vier Bauabschnitten erfolgen. Eigentlich hätte der Kreisausschuss am Mittwoch den Auftrag schon vergeben sollen. Doch nach der Submission tags zuvor sei die Zeit zu kurz gewesen, um die Angebote zu bewerten, sagte der zuständige Abteilungsleiter Matthias Nunheim. Er konnte aber schon von einem sehr guten Ergebnis berichten. Der Kreisausschuss folgte einstimmig dem Vorschlag, den Kreisvorstand für die Auftragsvergabe zu ermächtigen.