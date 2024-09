Die aus dem Fernsehen bekannte Bon-Jovi-Tributeband Bounce tritt am Freitag, 21. März, zur 17. Kerchemer Tributenacht in Kirchheimbolanden auf. Derzeit ist die Band in der Sat. 1 Fernsehshow „The Tribute“ zu sehen. Außerdem nahm der Sänger, Oliver Henrich, 2020 an der Casting-Show „The Voice of Germany“ teil und erreichte im Finale den zweiten Platz.

Rund 2,5 Stunden spielt die Band unter anderem die größten Hits von Bon Jovi. Der Vorverkauf ist gestartet. Die Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. An der Abendkasse werden 28 Euro fällig, ermäßigt 26 Euro. Die Veranstaltung ist unbestuhlt; es besteht kein Sitzplatzanspruch.

Bounce steht bereits seit 2001auf Bühnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Die Band sei mit rund 80 Konzerten pro Jahr die meistgebuchte Bon-Jovi-Tributeband Europas, heißt es in der Ankündigung. Tickets: bei Rerservix-Vorverkaufsstellen, auf www.reservix.de und im Büro der Stadthalle an der Orangerie und bei Officestar Enders.